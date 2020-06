Trump e il flop a Tulsa, l'ipotesi di uno scherzo nato su Tik Tok

Secondo il New York Times, centinaia di utenti adolescenti e fan del K-pop (il pop coreano) si sarebbero registrati in massa all’evento facendo credere agli organizzatori una grande affluenza, salvo poi non presentarsi

Dietro il flop dell'appuntamento elettorale di Donald Trump a Tulsa, in Oklahoma, ci potrebbero essere almeno in parte anche centinaia di utenti adolescenti di Tik Tok e fan del K-pop, il pop coreano, che avrebbero organizzato in Rete il boicottaggio di massa. Boicottaggio partito dalla Rete Secondo quanto ricostruito dal New York Times, utenti del social network si sono registrati in massa all'evento allo solo scopo di far credere agli organizzatori che l’affluenza sarebbe stata davvero grande. I giovani sapevano già che non si sarebbero mai presentati al comizio e hanno incoraggiato i follower a fare altrettanto. A Tulsa, lo staff del presidente si aspettava almeno 1 milione di partecipanti, come aveva annunciato Brad Parscale, presidente della campagna per le presidenziali di Trump. Alla fine, invece, i presenti non sono nemmeno riusciti a riempire il palazzetto che può ospitare 19mila persone.

Getty, il palazzetto di Tulsa