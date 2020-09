Agenti feriti in agguato, Trump: se muoiono, pena di morte per killer

"Un processo rapido e la pena di morte" per i responsabili dell'agguato in cui due agenti della polizia di Los Angeles sono rimasti gravemente feriti sabato 12 settembre. La richiesta, arrivata via Twitter , è del presidente degli Stati Uniti Donald Trump , che ha definito i responsabili dell'aggressione degli "animali" da colpire "duramente". Anche il suo rivale nella corsa alla Casa Bianca, Joe Biden , ha parlato di violenza "inconcepibile" e di colpevoli "da punire". Davanti all'ospedale, intanto, si sono riuniti diversi manifestanti che incitano alla morte dei due poliziotti.

Il tema nella campagna elettorale di Trump

Lunedì 14 Trump andrà a Sacramento per valutare di persona e la situazione dei due poliziotti. Nel weekend è stato in Nevada, dove ha parlato davanti ai suoi sostenitori, in gran parte sprovvisti di mascherine, accorsi ad ascoltarlo nell'hangar dell'aeroporto di Minden. Qui ha toccato i temi-clou della sua campagna elettorale: la protezione del Secondo Emendamento, che sancisce il diritto a portare armi, la sicurezza del confine tra Stati Uniti e Messico, i disordini di Baltimora e le violenze sulla polizia, gli attacchi al suo rivale. Il Nevada negli ultimi appuntamenti elettorali ha sempre visto vincere i democratici e anche stavolta i sondaggi danno Biden in vantaggio sul presidente uscente. Lo Stato è uno dei tanti in cui gli elettori registrati possono richiedere di votare per posta. E Trump non ha mancato di contestarlo: "I democratici stanno cercando di truccare queste elezioni perché è l'unico modo per vincere", ha detto tra gli applausi.