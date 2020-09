2/15 ©Getty

Gli incendi sulla West Coast sono anche al centro di uno scontro politico. Il presidente Usa, Donald Trump - accusato di responsabilità dal rivale, il democratico Joe Biden, perché ignora il cambiamento climatico e le sue conseguenze - lunedì volerà in California per valutare di persona la situazione (nella foto: alberi devastati dalle fiamme in Oregon)

Incendi, tutte le news