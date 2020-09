11 settembre, Trump e Biden alle cerimonie di commemorazione

I due sfidanti alle prossime presidenziali partecipano alle cerimonie in Pennysilvania, ma in due momenti diversi della giornata, senza incontrarsi. Omaggi alle vittime in tutti gli Usa

Donald Trump e Joe Biden, i due candidati alla presidenza Usa che si sfideranno alle prossime elezioni, rendono omaggio alle vittime dell’11 settembre (LE FOTO SIMBOLO DELL’ATTENTATO) a Shanksville, in Pennsylvania, dove cadde uno dei quattro aerei dirottati da Al-Qaida dopo che l'intervento eroico dei 40 passeggeri evitò che si schiantasse su Capitol Hill. Mentre Trump è già sul posto, il suo sfidante è atteso nel pomeriggio americano. Al memoriale, dei rintocchi di campane hanno accompagnato la lettura dei nomi di tutte le vittime.

Trump alla cerimonia ufficiale, Biden nel pomeriggio approfondimento 11 settembre 2001, le foto simbolo dell'attentato Il presidente, accompagnato dalla moglie Melania, è presente alla cerimonia in forma ridotta per la pandemia (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) mentre il suo rivale nella corsa alla Casa Bianca e la moglie Jill andranno al memoriale nel pomeriggio, dopo aver partecipato alla cerimonia che si sta tenendo a New York per le vittime delle Torri Gemelle, ancora in formato ristretto a causa del coronavirus.

©Getty

Trump: “Non dimenticheremo mai le vittime” approfondimento 11 settembre 2001, minuto per minuto l'attentato che cambiò la storia "Nel 2001 la nostra nazione, unita in nome di Dio, fece l'indistruttibile promessa di non dimenticare mai i quasi 3mila americani innocenti che furono uccisi senza motivo l'11 settembre - ha scritto su Twitter Donald Trump, prima di volare in Pennsylvania - In questo giorno sacro, Patriot day, noi onoriamo solennemente quell'impegno".