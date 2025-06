Elon Musk chiede scusa a Trump: "Sono andato troppo oltre"

Mondo

Scontro aperto, a colpi di post social, tra il presidente Usa e il patron di Space X dopo l'addio di quest'ultimo alla guida del Dipartimento per l'efficienza governativa. Musk rivendica il peso dei suoi finanziamenti per la campagna elettorale repubblicana mentre il tycoon gli dà del 'matto'. Sullo sfondo restano i timori sui danni che la spaccatura potrebbe arrecare a settori strategici, dalla difesa al programma spaziale. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' andata in onda il 6 giugno