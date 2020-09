Trump all'Onu: "Cina responsabile per il coronavirus"

Nuove durissime accuse di Donald Trump alla Cina, nel corso di un intervento-lampo (da remoto) all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il presidente americano ha usato parole di fuoco e invitato l'Onu a "ritenere responsabile" il gigante asiatico per la diffusione della pandemia ( AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ), tornando a parlare di “China virus”. "La Cina respinge con forza le accuse senza fondamento", la replica del'ambasciatrice di Pechino all'Onu.

La replica della Cina

approfondimento

Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO

La Cina ha accusato a sua volta Trump di voler "politicizzare" l'emergenza sanitaria esclusivamente in chiave elettorale, a quaranta giorni dalle Presidenziali. "Un tentativo che deve essere stigmatizzato e respinto", ha affermato Xi, invitando la comunità internazionale a "rifiutare ogni sorta di unilateralismo e protezionismo" e ad affrontare invece la pandemia "uniti e seguendo la scienza", con l'Organizzazione mondiale della sanità (accusata da Trump di essere manovrata da Pechino) che deve continuare a svolgere un ruolo guida. Xi ha poi assicurato che i vaccini sviluppati dalla Cina sono nella fase tre dei test clinici e saranno resi disponibili come bene pubblico globale, aggiungendo che saranno forniti ai Paesi in via di sviluppo su base prioritaria.

Xi: "Nessuna guerra calda o fredda"

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha lanciato un appello ad evitare "una nuova Guerra Fredda" tra le due potenze mondiali, i due Paesi che sono i principali finanziatori delle Nazioni Unite. "Nessuna guerra calda o fredda, e nessuna intenzione di innescare uno scontro di civilta'", ha assicurato Xi, che come Trump e gli altri leader è intervenuto con un video preregistrato.