Russia, Navalny: "C'è Putin dietro il mio avvelenamento"

Alexei Navalny accusa il presidente russo Vladimir Putin di essere dietro al suo avvelenamento. Lo ha dichiarato in un'intervista alla rivista tedesca Der Spiegel. "Io affermo che c'è Putin dietro questo crimine, non ho altre versioni di quel che è successo", dice Navalny da qualche giorno uscito dall'ospedale di Berlino dove, per 32 giorni è stato ricoverato. Il blogger, che è l'oppositore più critico del capo del Cremlino, ha accusato apertamente Putin di aver orchestrato il suo avvelenamento e ha confermato l'intenzione di tornare in patria: "Il mio compito ora è rimanere impavido. E io non ho paura", ha detto.