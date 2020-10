Hope Hicks, chi è l'ex modella e consigliera di Donald Trump

Chi è Hope Hicks

Hicks ha 31 anni ed è una ex modella, che ha lavorato per Ralph Lauren, ed ex attrice. È laureata in letteratura inglese alla Southern Methodist University. Ha iniziato a lavorare in una società di pubbliche relazioni di New York trasferendosi poi in un'altra agenzia attiva per conto di Ivanka Trump, la figlia del presidente Usa. In seguito assunta alla Trump Organization, nel 2015 è diventata portavoce della campagna presidenziale del tycoon. Nel 2016 è stata nominata capo della comunicazione della Casa Bianca, ma il 28 febbraio 2018, durante le indagini sul caso Russiagate, testimonia dicendo di aver raccontato "bugie" al presidente e si rifiuta di parlare del suo operato alla Casa Bianca per poi dimettersi dall'incarico. Nel 2020 viene annunciato il ritorno di Hicks alla Casa Bianca come consigliera del presidente Usa anche se il suo incarico fa riferimento al genero-consigliere Jared Kushner.