Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

In Italia sono 2.499 i nuovi casi a fronte di un nuovo record di tamponi: 120.301. La percentuale di positivi sul totale dei test eseguiti cala di un decimo di punto percentuale (da 2,1 a 2%). Sono tre in più i ricoverati in terapia intensiva, per un totale che sale a 294. I morti sono 23 nelle ultime 24 ore ( IL BOLLETTINO ).