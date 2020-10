La somministrazione dovrebbe avvenire da ottobre fino a gennaio e sarà gratis per over 65, bambini dai 6 mesi ai 6 anni, soggetti a rischio per patologie, lavoratori a rischio, donne in gravidanza e post partum. Le farmacie hanno stimato un fabbisgno di 1,2-1,5 milioni di dosi ma le incognite sull'approvvigionamento da parte delle Regioni sono ancora tante