1/15 ©Ansa

Nessun cambiamento per la cassa Integrazione e per il blocco dei licenziamenti, ma qualche novità in più per i protocolli di sicurezza delle aziende e lo smart working. Sono queste le principali conseguenze sul mondo del lavoro di un'eventuale proroga dello stato di emergenza per il Covid in Italia

Stato d'emergenza, cosa è e cosa prevede