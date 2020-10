Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 2 ottobre

Diminuiscono leggermente i nuovi contagi in 24 ore (ieri 2.548), sale il numero dei tamponi giornalieri effettuati. Stabili le terapie intensive: 294 (+3). Sono 23 le vittime, per un totale di 35.941. I casi totali arrivano a 319.908

Sono 2.499 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato in leggero calo rispetto a ieri (2.548), a fronte di un nuovo record di tamponi effettuati (120.301, ieri 118.236). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 2 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Le vittime nell'ultimo giorno sono 23 in più, mentre le persone in terapia intensiva sono 294 (+3).