Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 1 ottobre

Aumentano i nuovi contagi (ieri 1.851) ma anche i tamponi effettuati in 24 ore: sono 118.236 a fronte dei 105.564 del giorno precedente. Le persone in terapia intensiva sono 291, 11 in più di ieri. Le vittime in totale sono 35.918 (+24) e i guariti 228.844 (+1.140). I casi totali salgono a 317.409

Salgono i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore: sono 2.548 a fronte dei 1.851 del 30 settembre. Aumenta però anche il numero dei tamponi effettuati (118.236, ieri 105.564). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'1 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE) Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 291, 11 in più di ieri, e le vittime 24.

Vittime, guariti e tamponi

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 317.409. Le vittime, in totale, sono 35.918, con 24 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 19). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 1.140, per un totale di 228.844. I ricoverati con sintomi sono 3.097 (+50). Sono invece 49.259 le persone in isolamento domiciliare (+1.323). I tamponi sono in tutto 11.452.158, in aumento di 118.236 rispetto al 30 settembre. I casi testati sono finora 6.916.588, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La Regione Sardegna segnala che l'incremento del numero dei ricoverati scaturisce da un errato conteggio del 29 settembre. Si segnala: decesso di paziente di 78 anni ricoverato a Cagliari residente nella provincia di Oristano.

Le regioni

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 9.167 in Lombardia 2.907 in Piemonte 4.654 in Emilia-Romagna 3.965 in Veneto 7.343 nel Lazio 3.468 in Toscana 1.771 in Liguria 6.396 in Campania 813 nelle Marche 2.607 in Puglia 2.936 in Sicilia 594 nella Provincia autonoma di Trento 759 in Friuli Venezia Giulia 909 in Abruzzo 2.136 in Sardegna 582 nella Provincia autonoma di Bolzano 562 in Umbria 537 in Calabria 69 in Valle d'Aosta 338 in Basilicata 134 in Molise