In Calabria, nel Vibonese, scuole chiuse a Rombiolo, per due casi sospetti di Covid. Si tratta di due bidelli. La preside ha optato per la sospensione immediata delle lezioni in tutti i plessi dipendenti dall'istituto comprensivo. Anche a San Costantino Calabro le scuole saranno chiuse, in via precauzionale, fino a sabato. A Lamezia Terme, due classi in quarantena all’istituto comprensivo Fiorentino dopo che due fratelli sono risultati positivi. Chiusa per una docente risultata positiva al test sierologico anche la scuola di contrada Iotta a San Marco Argentano