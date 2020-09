Covid-19, Arcuri: partita richiesta di offerta per 5 mln test rapidi

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 18.30 di giovedì 8 ottobre 2020. Il Commissario Straordinario per l'emergenza coronavirus commenta: “È un passo importante per intensificare ulteriormente le attività di prevenzione messe in atto dal Governo per contrastare l'epidemia”

Il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha dato l’ok alla richiesta pubblica di offerta per la fornitura di 5 milioni di test rapidi per "la rilevazione qualitativa di antigeni specifici di Sars-Cov-2 presenti su tampone nasofaringeo o campione salivare”. La procedura, avviata su richiesta del ministero della Salute e pubblicata sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e del Ministero della Salute, è finalizzata “all’individuazione di operatori economici, produttori o distributori per l’Italia, ai quali il Commissario potrà affidare l’appalto della fornitura dei test rapidi, secondo le esigenze di approvvigionamento che di volta in volta si verificheranno, e senza ricorso ad alcun confronto competitivo tra gli operatori che presenteranno offerta, né formazione di alcuna graduatoria”.