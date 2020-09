Covid-19, test rapidi a scuola per lo screening: via libera dal Cts

Secondo quanto riporta l’Ansa, ci sarebbe stato infatti un accordo di massima nel corso della riunione sulla bozza della circolare presentata dal ministero della Salute nella quale si afferma in maniera esplicita che "ai fini esclusivi di screening è possibile utilizzare i test antigenici" nelle scuole. La circolare non era all'ordine del giorno ed è stata illustrata dai rappresentanti del ministero.

Il Comitato tecnico scientifico ha dato via libera alla possibilità di effettuare tamponi rapidi nelle scuole per la sola attività di screening dell'infezione da SARS-CoV-2 .

Coronavirus, Speranza: "Settimana dopo settimana test migliori e più rapidi"

approfondimento

Coronavirus, le differenze tra i diversi test

Il ministro della Salute Roberto Speranza, al termine della sua audizione al Senato in commissione Sanità, aveva anticipato la volontà di estendere l’uso di questa tipologia di test nelle scuole.

"Per l'arrivo di vaccini cure ed efficaci serviranno ancora mesi”, ma sul fronte dei test "settimana dopo settimana abbiamo test migliori e più rapidi, stiamo iniziando ad usarli, come abbiamo fatto per i test antigenici negli aeroporti”, ha dichiarato il ministro.

“Ora è passato un mese e mezzo da quando abbiamo cominciato ad utilizzarli e ci sono numeri significativi sull'affidabilità. Stiamo cominciando a pensare di estenderne l'uso anche in altre sedi come nelle scuole. Stiamo anche cercando di capire anche se i test salivari sono affidabili. Oggi abbiamo per i test molte più armi rispetto ad alcune settimane fa e il mio auspicio è che fra un mese possiamo averne altre ancora”, ha concluso Speranza.

Test antigenici: cosa sono e a cosa servono

I test antigenici sono una nuova generazione di test rapidi, differente sia dai test di biologia molecolare, effettuati con tampone rinofaringeo, sia dai test sierologici. Questa tipologia di test ricerca la presenza di proteine virali (antigene) in grado di legarsi ad anticorpi, e non il materiale genetico del virus, ricercato dai test molecolari. Non richiedendo necessariamente appuntamenti presso laboratori specializzati, tecnici altamente qualificati o determinate macchine, i test antigienici possono rivelarsi particolarmente utili in situazioni dove è necessario testare con rapidità molti soggetti, come nelle scuole e negli aeroporti. Tuttavia, come per i test molecolari rapidi, il limite è rappresentato dall'affidabilità, ancora da migliorare.

Il risultato dei test antigienici è pressoché immediato. Il bastoncino con un campione di saliva e muco viene inserito nel dispositivo insieme a un liquido, per favorire il passaggio su una striscia dove sono presenti anticorpi che si legano al materiale virale.