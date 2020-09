Coronavirus, oltre un milione di morti nel mondo. Onu: “Angosciante”

La Johns Hopkins University segnala oltre 33 milioni e 35mila casi a livello globale. Il segretario generale delle Nazioni Unite: “Possiamo vincere questa sfida, ma dobbiamo imparare dagli errori”. Aumentano i casi a New York, dove il governatore Cuomo minaccia chiusure mirate. Nuove restrizioni in Olanda: mascherina obbligatoria nei negozi e locali chiusi entro le 22

Sono oltre un milione le vittime da coronavirus nel mondo (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Un dato anticipato dal sito Worldometer e poi confermato anche dalla Johns Hopkins University, che segnala un totale di oltre 33 milioni e 35mila casi. Il Paese più colpito restano gli Stati Uniti, con oltre 205mila decessi e circa 7,14 milioni di contagi, seguiti da India e il Brasile. Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres: “Il mondo ha raggiunto un traguardo angosciante”.

Guterres: “Dobbiamo imparare dagli errori” approfondimento Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata Il milione di vittime, dice Guterres, “è un numero sconvolgente, ma non dobbiamo mai perdere di vista ogni singola vita. Erano padri e madri, mogli e mariti, fratelli e sorelle, amici e colleghi". "Il dolore è stato moltiplicato dalla ferocia di questa malattia - aggiunge il segretario generale dell’Onu - possiamo vincere questa sfida, ma dobbiamo imparare dagli errori". "Una leadership responsabile è importante, la scienza conta, la cooperazione è importante e la disinformazione uccide", sottolinea ancora Guterres, ribadendo che la "corsa al vaccino continua" ma dobbiamo "fare la nostra parte per salvare vite umane mantenendo il distanziamento, indossando la mascherina e lavandosi le mani. Mentre ricordiamo tante vite perse - conclude - non dimentichiamo mai che il nostro futuro si basa sulla solidarietà, come persone unite e come Nazioni Unite".

Cuomo minaccia chiusure mirate a New York approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Intanto aumentano i casi di coronavirus a New York, e il governatore Andrew Cuomo minaccia lockdown mirati per contenere il contagio. "Saranno mirati ai focolai identificati", dice Cuomo sottolineando che il balzo dei casi nella città di New York ha contribuito all'aumento a livello statale. L'ipotesi di lockdown allo studio riguarda la chiusura delle attività non essenziali e il divieto di assembramento oltre le dieci persone in aree specifiche, fra le quali alcuni quartieri di Brooklyn. Nel frattempo i democratici della Camera presentano il nuovo piano di stimoli all'economia Usa: la proposta è da 2.200 miliardi di dollari, decisamente superiore ai 650 miliardi del pacchetto proposto dai repubblicani.