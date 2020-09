1/20 ©Getty

Secondo i dati dell’Oms, aggiornati al 28 settembre, è ancora l’India il Paese che nel mondo ha registrato più nuovi contagi da coronavirus in 24 ore (82.170). Nel Paese però si segnalano 776 vittime in un giorno, il dato più basso da inizio agosto. Tra le prime 10 nazioni per numero di nuovi contagi ci sono anche la Francia, al sesto posto, e il Regno Unito, al decimo

