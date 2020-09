Francia, scattano le restrizioni a Marsiglia e Parigi. Bar chiusi

Misure di contenimento sono scattate anche in tutto il nord della Francia. C'è anche il divieto di vendere alcol e diffondere musica amplificata dalle 20. Il ministero della Salute: "Rispettare la stretta per evitare lockdown nazionale"

Cominciano da oggi 28 settembre le misure restrittive decise dal governo per arginare i contagi del coronavirus in Francia. A Marsiglia e nella sua regione, fino ad Aix-en-Provence (zona dichiarata di 'allerta massima'), è scattata una misura che sarà operativa per 15 giorni con un bilancio previsto fra una settimana. Anche Parigi - in zona 'rosso scura' si appresta, stasera, a rendere operative le nuove disposizioni sulla chiusura dei bar e sul divieto di vendere alcol dalle 22 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE).

La stretta in tutto il nord della Francia approfondimento Coronavirus nel mondo: i casi e i morti di oggi nei Paesi più colpiti Restrizioni sono scattate anche in tutto il nord della Francia, con chiusura di bar e sale da tè alle 22 e divieto di vendere alcol e diffondere musica amplificata tra le 20 e le 6, divieto di feste o assembramenti famigliari nei luoghi che accolgono il pubblico. L'obiettivo è di dissuadere la popolazione dall'organizzare feste in appartamenti privati aggirando così il divieto dassembramento nei pubblici spazi.

Il ministro Borne: non escluso lockdown generalizzato leggi anche Coronavirus Francia, il premier Castex non esclude nuovo lockdown Intervistata questa mattina ai microfoni di BFM-TV, la ministra francese per la Transizione Ecologica, Elisabeth Borne, spiega che le misure prese dal governo hanno l'obiettivo di evitare un nuovo lockdown generalizzato. "Ma con questo virus, non escludiamo nulla", ha aggiunto. Dopo il giro di vite nella zona di Marsiglia e Aix-en-Provence, oltre che a Parigi e in altre dieci città, oggi una nuova stretta contro il nemico invisibile è entrata in vigore anche nelle regione Nord e Hauts-de-France.