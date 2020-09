Covid, Speranza estende obbligo del tampone a chi arriva dalla Francia

L’ordinanza firmata dal ministro della Salute prevede che i cittadini che arrivano da Parigi o da altre zone rosse debbano essere sottoposti a test molecolare o antigenico

Di fronte all’aumento del numero dei contagi in Francia, dove 50 dipartimenti sono stati dichiarati “zona rossa”, Roberto Speranza, il ministro della Salute, ha firmato una nuova ordinanza che “estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus”. “I dati europei non possono essere sottovalutati”, spiega Speranza in un post pubblicato su Facebook. “L’Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora”, aggiunge il ministro.

Le regioni della Francia indicate nell’ordinanza approfondimento Coronavirus, tampone per il Covid-19: chi lo deve fare e come funziona Da alcune settimane, il governo italiano e quello francese stanno lavorando assieme a un’intesa che renda obbligatorio per i viaggiatori sottoporsi al tampone alla frontiera, sia in entrata che in uscita. In attesa di passi avanti su questo fronte, l’Italia ha avviato dei controlli unilaterali, come quelli che vengono effettuati da prima di Ferragosto a chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Malta. Le regioni della Francia indicate nell’ordinanza sono: Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Ile-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra. In Italia è previsto anche il divieto di ingresso e transito per chi nei quattordici giorni precedenti ha soggiornato o transitato in Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia, Montenegro, Kosovo e Colombia.