La pandemia di Coronavirus continua a correre in Spagna, con Madrid e la regione circostante che sono al centro di una seconda ondata. Nell'ultima settimana, le autorità di Madrid hanno messo in isolamento circa un milione di persone, ma le misure sono state ben al di sotto delle richieste del governo centrale, facendo così scattare l'allarme del ministro della Giustizia Juan Carlos Campo. Se il governo regionale di Madrid, guidato dai conservatori, non ha inasprito la sua strategia, "non c’è dubbio che (il governo centrale) è pronto a fare tutto il necessario”, per contenere il virus, ha detto alla radio pubblica spagnola (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE- LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).