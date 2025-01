Doomsday Clock, l'Orologio dell'Apocalisse ora segna 89 secondi

Il Bulletin of the atomic scientists è il consiglio di esperti chiamati ogni anno ad aggiornare le lancette: è in pratica un espediente comunicativo, un monito, un richiamo a riflettere sui rischi che l’umanità deve affrontare, se intende sopravvivere. Fu creato nel 1947, durante la Guerra Fredda, in un periodo segnato dalla tensione tra Stati Uniti e Unione Sovietica

L'orologio dell'Apocalisse non è mai stato così vicino alla mezzanotte. Le sue lancette sono state spostate in avanti da 90 a 89 secondi verso la mezzanotte che simboleggia la catastrofe globale. L'annuncio è stato dato oggi dal Bulletin of the atomic scientists, fondato nel 1945 da Albert Einstein, e che dal 1947 scandisce il tempo che manca ad una ipotetica catastrofe globale. A partire dal 2007, il cambiamento climatico è entrato nel calcolo, diventando uno degli aspetti centrali della valutazione del rischio. Oggi, il momento più prossimo alla fine del mondo si è registrato nel 2023, con il tempo fissato a soli 90 secondi alla mezzanotte, confermato anche nel 2024. Questo allarme è dovuto principalmente alla guerra in Ucraina, ma anche alla crescente violenza del conflitto israelo-palestinese. A questi si aggiungono le minacce legate al cambiamento climatico, alla gestione delle tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, e alle preoccupazioni sull'ingegneria genetica.