Covid, Pfizer richiede all’Fda l'autorizzazione per il vaccino negli U

Il Ceo del colosso farmaceutico ha confermato che la richiesta è stata inoltrata alla United States Medicines Agency. L'Fda si riunirà il 10 dicembre per valutare la richiesta. Intanto, anche il governo britannico ha formalmente chiesto di valutare il candidato vaccino anti-coronavirus

BioNTech e Pfizer hanno inoltrato la richiesta di autorizzazione alla FDA per mettere sul mercato il vaccino anti-coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).

Poco dopo la Food and Drug Administration statunitense ha annunciato che si riunirà il 10 dicembre per valutare la richiesta di autorizzazione all'uso di emergenza del vaccino.

Dopo la richiesta inoltrata all’autorità Usa, il Ceo di Pfizer Albert Bourla ha commentato: “Con grande orgoglio e gioia e anche un po’ di sollievo, posso dire che la nostra richiesta di autorizzazione all'uso del nostro vaccino Covid-19 è ora nelle mani della Fda”. Ha poi aggiunto: “Il percorso non è ancora completo. Oltre alla richiesta alla Fda, abbiamo già avviato le pratiche delle autorizzazioni in Australia, Canada, Europa, Giappone e in Uk e prevediamo di avviarle presto anche ad altre agenzie di regolamentazione nel mondo”. Bourla ha spiegato che “prevediamo di produrre fino a 50 milioni di dosi nel 2020 e fino a 1,3 miliardi entro la fine del 2021”.