Grandine sul litorale di Roma, danni e disagi ad Anzio e Nettuno

Le due cittadine del litorale, a pochi chilometri dalla Capitale, sono state colpite da una violentissima grandinata e da forti temporali. Chicchi grandi quasi come palline da golf, secondo alcune testimonianze, sono caduti improvvisamente e in maniera copiosa coinvolgendo numerosi automobilisti in transito. Allagate e bloccate alcune zone, diverse le auto in panne. Una tromba marina si è formata a largo della costa