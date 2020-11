Covid, Speranza: “A Natale spostamenti solo se tutte regioni gialle”

“Sarà un Natale diverso e più sobrio, in cui dovremo evitare spostamenti che non sono essenziali". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza ieri sera, domenica 22 novembre, a Che tempo che fa su Rai 3. "Dobbiamo tenere alto il livello di prudenza mantenendo la sobrietà e scegliendo ciò che è essenziale”. Per questo motivo Speranza ha annunciato che lo spostamento tra regioni per Natale, "per il modello che utilizziamo, può avvenire solo se tutte le regioni andassero in zona gialla ma in questo momento dobbiamo evitare tutti gli spostamenti che non sono necessari. Dobbiamo pianificare le vacanze con prudenza".