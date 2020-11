2/14 ©Ansa

"Per non lasciare indietro nessuno - ha spiegato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri - abbiamo previsto un fondo di 400 milioni di euro da destinare ai Comuni, per sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà attraverso l'erogazione di buoni spesa e generi di prima necessità, come avvenne durante la prima fase della pandemia”

Decreto “Ristori quater”, le ipotesi: verso stop tasse imprese per almeno 5 miliardi