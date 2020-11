10/15 ©Ansa

Sulle ospedalizzazioni Brusaffero ha però sottolineato che "ormai praticamente in tutta Italia sono state superate le soglie di rischio in terapia intensiva. Vuol dire che diffusamente ci troviamo in una situazione in cui l'attività programmata per i bisogni di salute viene dilazionata per far fronte a questa domanda di assistenza per Covid"