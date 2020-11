Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Il consiglio dei Ministri ha dato il via libera nella notte. Ok anche allo scostamento di bilancio da 8 miliardi. Si va, inoltre, verso la proroga di scadenze fiscali di fine anno per 4,8 miliardi. L'indice Rt scende in Italia a 1,18. L'Abruzzo in zona rossa, da confermare anche il Friuli. In bilico il Veneto e il Molise (da giallo a arancione). Il ministro Speranza ha firmato intanto l'ordinanza con cui rinnova fino al 3 dicembre il provvedimento del 4 novembre con misure per le Regioni