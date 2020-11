Dad, una piattaforma per donare i pc: l'idea di 4 ragazzi

Ci si collega al sito www.pc4u.tech, si clicca per donare o ricevere, si inseriscono i propri dati. I computer vengono ritirati, ripuliti e consegnati a chi ne ha fatto richiesta. Così si aiuta a studiare chi non può andare a scuola e non ha gli strumenti per seguire la didattica a distanza

Il lavoro non si ferma neppure nel fine settimana per Matteo, uno studente milanese di 18 anni che, insieme a un gruppo di amici suoi coetanei , Emanuele, Pietro e Jacopo (l’ideatore del progetto) ha dato vita www.pc4u.tech una piattaforma online che mette in collegamento studenti che hanno bisogno di un computer per la didattica a distanza e persone (o aziende) che sono nelle condizioni di donare questi dispositivi. Usati, ma funzionanti.

L'idea nata nella prima ondata leggi anche Covid Lombardia, Fontana incontra gli studenti in Dad sotto Regione Tutto è nato nel corso della prima ondata , quando si è ricorsi alla dad per ridurre gli assembramenti all’interno delle scuole e frenare l’avanzata della pandemia e si è presa maggiore consapevolezza di come non tutti gli studenti godano delle stesse opportunità. Tutto Funziona in modo molto semplice. Chi è interessato a donare o ricevere , si collega al sito e inserisce i propri dati. Poi dall ufficio ci si sposta sulla strada. Si ritirano i computer. Vengono puliti e rimessi a nuovo, impacchettati e poi portati ai destinatari.