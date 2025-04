Nubifragi nel Varesotto, frane e allagamenti: persone intrappolate

Violenti temporali hanno colpito nel pomeriggio l'area Nord della provincia, causando gravi disagi in diversi comuni, in particolare a Induno Olona, dove si registrano numerose richieste di soccorso

Una forte perturbazione si è abbattuta sul nord della provincia di Varese intorno alle 19 di questa sera. Le zone più colpite sono le località di Bregazzana, Sant'Ambrogio e il tratto iniziale della Valganna (Varese) tra Varese e Induno Olona (Varese). A causa del nubifragio ci sono state numerose richieste di soccorso per frane e allagamenti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per assistere persone rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni invase dall'acqua. Difficoltà si registrano anche a Induno Olona con numerosi allagamenti registrati in particolare nella zona industriale. Qui una persona è stata evacuata dal piano terra al piano superiore della propria abitazione dai vigili del fuoco. Gli allagamenti sulle strade hanno travolto le auto in sosta.

Alberi caduti e frane che invadono le strade

Altre chiamate di soccorso riguardano allagamenti e alberi caduti, numerosi sono i mezzi del comando provinciale dei vigili del fuoco al lavoro. Situazione critica in Valganna dove una frana si è staccata a lato della Strada Statale 233 all'altezza delle grotte. Segnalati altri cedimenti minori con sassi sull'asfalto, molto compromessa la viabilità. Per far fronte alle numerose richieste di soccorso, sono stati inviati rinforzi dal comando di Milano. Le squadre stanno lavorando incessantemente per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza dei cittadini.