Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, ieri in Lombardia si sono registrati 7.633 nuovi contagi.

7:08 - In penitenziari Lombardia 174 detenuti contagiati

Centosettantaquattro detenuti contagiati, accolti in gran parte nei Covid hub di San Vittore e Bollate, 11 ricoverati e 142 operatori in quarantena. Sono alcuni dei dati resi noti ieri pomeriggio nella Commissione speciale sulla situazione carceraria, presieduta da Gianantonio Girelli (Pd), che ha fatto il punto sull'andamento della situazione sanitaria all'interno degli istituti penitenziari lombardi con il provveditore per la Lombardia, Pietro Buffa. Buffa - si legge in una nota del Consiglio regionale - ha spiegato che rispetto all'ondata del marzo scorso si è voluto cambiare strategia, vista la velocità di diffusione del virus. Si è passati quindi da un hub solo, quello di San Vittore, a 403 posti, distribuiti tra le varie carceri lombarde, per accogliere i detenuti malati. Buffa ha poi sottolineato che focolai importanti sono stati registrati negli istituti di Busto Arsizio e Lodi e ha sollevato il problema della difficoltà di reperire sanitari, medici e infermieri, in grado di eseguire e processare i tamponi.