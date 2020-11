Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Ogni reparto di degenza Covid è identificato con una lettera dell'alfabeto. La scelta di questa denominazione risponde alla precisa esigenza di non identificare i Reparti con una specialità medica", spiega la direzione

"A oggi abbiamo attivato sei reparti di degenza Covid, distinti in base al livello di intensità di cura richiesto dalla situazione clinica dei pazienti". Lo rende noto la direzione degli Spedali civili che fa il punto della situazione sulla seconda ondata di Coronavirus.

Intanto, in Lombardia si sono registrati 7.453 nuovi contagi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:12 - Al Civile di Brescia sono sei i reparti Covid

"A oggi abbiamo attivato sei reparti di degenza Covid, distinti in base al livello di intensità di cura richiesto dalla situazione clinica dei pazienti". Lo rende noto la direzione degli Spedali civili che fa il punto della situazione sulla seconda ondata di Coronavirus. "Ogni reparto di degenza Covid è identificato con una lettera dell'alfabeto. La scelta di questa denominazione risponde alla precisa esigenza di non identificare i Reparti con una specialità medica: in ogni Reparto operano infatti équipe miste che portano un contributo multidisciplinare" spiega la direzione del Civile di Brescia che poi aggiunge: "I posti letto destinati a pazienti Covid sono complessivamente 420, di questi, al momento, sono 78 quelli dedicati a pazienti sub-intensivi e 37 quelli destinati a pazienti che necessitano di cure intensive".