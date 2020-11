Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il sesto reparto Covid-19 dell'ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio), aperto soltanto due giorni fa con 10 posti letto, da oggi ne avrà altri 10 per rispondere alle sempre più pressanti esigenze di ricovero dei malati che necessitano di cure ospedaliere.

Intanto, ieri in Lombardia si sono registrati 9.221 nuovi contagi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:52 - Più letti per ricoverati negli ospedali in Valtellina

Il sesto reparto Covid-19 dell'ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio), aperto soltanto due giorni fa con 10 posti letto, da oggi ne avrà altri 10 per rispondere alle sempre più pressanti esigenze di ricovero dei malati che necessitano di cure ospedaliere che, in attesa di essere trasferiti, vengono assistiti nei reparti Obi, Osservazione breve intensiva, attualmente 27 in totale, con il numero che varia di ora in ora. Nove in quello di Sondrio, 17 in quello di Sondalo e uno a Chiavenna. Attualmente risultano ricoverati 180 malati Covid-19, un numero che non è quasi variato rispetto ai 181 di mercoledì, sul quale incidono gli otto decessi, tutti nelle ultime 24 ore, che si vanno ad aggiungere ai 38 di novembre per arrivare a 46 in meno di tre settimane. Se si considera la seconda ondata, a partire da metà settembre, il totale è di 64 decessi in Valtellina. Le otto persone decedute, tre donne e cinque uomini, sono nate una negli anni Venti, cinque negli anni Trenta, due negli anni Quaranta. Tra i 180 pazienti ricoverati al Morelli sono 11 quelli in condizioni gravi in terapia intensiva.