Terremoto nella notte a Spoleto, scossa di magnitudo 3.6

La terra ha tremato anche in altri territori dell'Umbria. Le autorità invitano la popolazione a seguire le indicazioni ufficiali e a non intasare le linee di emergenza se non in caso di reale necessità

Scosse sentite anche in altre zone dell'Umbria

L’evento sismico è stato chiaramente avvertito non solo a Spoleto, epicentro del terremoto, ma anche a Perugia e in numerosi altri centri della regione. In tanti hanno segnalato tremori e rumori sordi, soprattutto nei piani alti degli edifici. Al momento, non si segnalano danni a persone o strutture, ma sono in corso le verifiche da parte della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.