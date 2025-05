Turista uccisa a Napoli da statuetta, lanciata da 13enne

La Procura dei Minorenni di Napoli, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, avrebbe individuato il responsabile in un "tredicenne problematico", non imputabile a causa della sua età. Aperto un altro filone d'indagine che riguarda la posizione dei genitori e le loro eventuali responsabilità

Sono state chiuse le indagini sulla morte di Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni uccisa oltre otto mesi fa da una statuetta caduta dall'alto mentre stava passeggiando nella zona dei Quartieri Spagnoli insieme con il compagno. La Procura dei Minorenni di Napoli, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, avrebbe individuato il responsabile in un "tredicenne problematico" forse autore in passato di altri lanci di oggetti dal balcone. A causa della sua età non è imputabile.