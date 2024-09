Turista morta a Napoli, genitori bimbo: "Mai vista statuetta"

"Siamo addolorati per la morte di Chiara. È una tragedia enorme. Ma anche noi stiamo vivendo un dramma, perché non abbiamo nulla a che fare con quanto accaduto": così, durante la perquisizione, i genitori del bambino che avrebbe lanciato la statuetta ai Quartieri Spagnoli che ha colpito a morte Chiara Jaconis. Questa coppia, molto attiva nel sociale e conosciuta nel quartiere napoletano, si trova ora indagata per omicidio colposo. La Procura ipotizza che sia stato uno dei loro figli, troppo piccolo per essere imputato, a far cadere la statuetta che domenica pomeriggio, in via Santa Teresella agli Spagnoli, ha ucciso la turista padovana di 30 anni. "Non è stato nostro figlio e non riconosciamo quell’oggetto: non era nella nostra casa", hanno dichiarato i coniugi al loro avvocato, che li sta assistendo in questa delicata fase dell'inchiesta.