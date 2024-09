Turista morta a Napoli, due indagati per la statuetta caduta

Gli inquirenti, grazie alle telecamere di sorveglianza di un B&B, sono riusciti a identificare il balcone dal quale sarebbe stata lasciata cadere la statuetta che ha ucciso Chiara Jaconis mentre passeggiava con il fidanzato per le vie dei quartieri Spagnoli. A lanciare l’oggetto sarebbe stato un bambino: indagati i genitori

Ci sono due indagati per la morte di Chiara Jaconis, la giovane turista colpita da una statuetta caduta dall’alto mentre passeggiava con il fidanzato per le vie dei quartieri Spagnoli a Napoli. Gli agenti che indagano sulla vicenda hanno fatto un sopralluogo nell’appartamento individuato come il luogo dal quale è caduto l’oggetto che ha colpito mortalmente la turista padovana e, durante l’operazione, hanno notificato gli avvisi di garanzia ai genitori del bambino che avrebbe lasciato cadere la statua di onice a forma di elefante.