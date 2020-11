Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Buone notizie in casa Roma. Negativo al Covid-19 Lorenzo Pellegrini che può dunque rompere l'isolamento e oggi terminerà il percorso delle visite d'idoneità sportiva. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:55 - Positiva al Covid si allontana da casa di cura, ritrovata

Positiva al Covid si era allontanata da una casa di cura per anziani in zona Aurelio a Roma il 19 novembre. La donna, una giapponese di 68 anni con problemi psichici, è stata rintracciata nella tarda serata di ieri in centro. A notarla, intorno alle 22:15, in piazza della Rotonda una pattuglia dell'esercito impiegata in 'Strade sicure' che l'ha riconosciuta mentre vagava. Così ha allertato i carabinieri. Sul posto i militari della stazione Piazza Farnese, indossando i dispositivi di sicurezza, e il 118. La donna è stata prima portata in ospedale e poi riaffidata alla casa per anziani.



8:07 - Roma, tampone negativo per Lorenzo Pellegrini

Buone notizie in casa Roma. Negativo al Covid-19 Lorenzo Pellegrini che può dunque rompere l'isolamento e oggi terminerà il percorso delle visite d'idoneità sportiva. Difficile comunque che possa giocare con il Parma domani. Nessuna novità invece sul fronte Dzeko con tre tamponi positivi negli ultimi giorni. "Non so se ci sarò con il Parma, ma sto bene". Lo ha detto ieri Lorenzo Pellegrini all'uscita da Villa Stuart dove ha svolto la prima parte delle visite mediche per l'idoneità post Covid. Controlli che termineranno solo nella serata di oggi visto l'holter applicato con monitoraggio di 24 ore. Notizie comunque positive per Fonseca che vede negativizzarsi il primo di sei casi di Covid.