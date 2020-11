Roma, Raggi: “Riaprire l'ex ospedale Forlanini per i pazienti Covid"

"Oggi sono all'ex ospedale Forlanini di Roma insieme a quattro importanti professionisti della sanità italiana: Salvatore D'Antonio, Giovanni Puglisi, Massimo Martelli e Stefano Barone. La struttura deve riaprire per accogliere e curare pazienti Covid-19", ha affermato in un tweet la sindaca di Roma, Virginia Raggi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

"Stiamo girando per i corridoi dell'ex Forlanini - aggiunge Raggi in un altro tweet - Basterebbe poco per rendere utilizzabili molte parti della struttura e accogliere pazienti Covid. Vedere questo abbandono è un pugno nello stomaco. Firma la petizione"