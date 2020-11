Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 2.658 i nuovi contagi registrati in Lazio su 30.046 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 337 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 3.257. In isolamento domiciliare 76.282 persone. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:17 - A Roma 1.574 nuovi casi

Sono 2.658 i nuovi contagi registrati in Lazio su 30.046 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 337 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 3.257. In isolamento domiciliare 76.282 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 1.990.582 tamponi. Nella Asl Roma 1 - si legge nel bollettino - sono 603 i casi nelle ultime 24 ore e otto decessi. Nella Asl Roma 2 sono 713 i casi e sei i decessi. Nella Asl Roma 3 sono 258 i positivi e cinque decessi. Nella Asl Roma 4 sono 45 i casi. Nella Asl Roma 5 sono 158 i casi nelle ultime 24 ore e due decessi. Nella Asl Roma 6 sono 236 i casi e sei decessi. Nelle province si registrano 645 casi e sono dieci i decessi. Nella Asl di Latina sono 260 i nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 226 nuovi casi. Nella Asl di Viterbo si registrano 73 nuovi casi e tre decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 86 casi e tre decessi.