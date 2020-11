Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 21 novembre

Nelle ultime 24 ore sono 34.767 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 37.242 . Diminuiscono i tamponi effettuati: 237.225, contro i 238.077 di ieri. La percentuale di positivi è al 14,6% (ieri 15,6%). Sono 692 i morti, 10 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 21 novembre ( AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE ). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 8.853, poi il Veneto con 3.567 e la Campania con 3.554. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 3.758 ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, guariti e tamponi

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.380.531. Le vittime, in totale, sono 49.261, con 692 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 699). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 19.502, per un totale di 539.524. I ricoverati con sintomi sono 34.063 (+106). Sono invece 753.925 le persone in isolamento domiciliare (+14.454). I tamponi sono in tutto 20.199.829, in aumento di 237.225 rispetto al 20 novembre. I casi testati sono finora 12.120.989, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Tra le note del bollettino si legge che la Regione Abruzzo comunica "che in data odierna sono stati conteggiati 26 decessi avvenuti nelle settimane precedenti e non ancora comunicati"; la Regione Emilia Romagna spiega "che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi Covid-19"; la Regione Basilicata sottolinea "che è in corso di revisione il dati sul totale casi testati e sul totale tamponi effettuati"; la Regione Friuli Venezia Giulia comunica "che nei casi odierni sono compresi 88 casi registrati oggi a sistema dal flusso dati dei laboratori privati (date di prelievo comprese fra il 27 ottobre e 17 novembre)".