È la decisione emersa dalla riunione tra il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia con i presidenti di regione. Dal 20 novembre fino a fine mese ci sarà un tavolo tecnico tra il presidente dell'Iss Brusaferro, i tecnici dell'istituto, quelli del ministero della Salute e delle Regioni per valutare le proposte di queste ultime. Il vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti: sarebbe ingiustificabile Liguria 'rossa'

I parametri del monitoraggio sui quali si basa la divisione dell’Italia in zone rosse, arancioni e gialle non cambieranno fino al 3 dicembre. E da domani fino a fine mese ci sarà un tavolo tecnico tra il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, i tecnici dell'istituto, quelli del ministero della Salute e delle Regioni per valutare le "ulteriori ponderazioni e proposte delle Regioni" in merito. È quanto avrebbero concordato il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e le Regioni nella riunione, in videoconferenza, convocata dallo stesso Boccia dopo la richiesta dei presidenti sulla possibilità di modificare i 21 indicatori. "C'è stata una condivisione unitaria del percorso", secondo Boccia. Al tavolo il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe sottolineato: “Nessuno sottovaluti la serietà della situazione” (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE).

Boccia: "Ristori anche per Regioni che applicano autonomamente restrizioni" leggi anche Covid, Conte: "I parametri ci consentono interventi mirati" Durante il tavolo Boccia, inoltre, ha assicurato che le Regioni che applicheranno autonomamente delle misure restrittive per i propri territori potranno richiedere comunque i ristori per le categorie colpite dai provvedimenti. Speranza: "Pressione sulle strutture sanitarie molto alta" Speranza, invitando a non sottovalutare l’evoluzione della pandemia, durante il tavolo avrebbe spiegato: “La pressione sulle strutture sanitarie è molto alta. Non si può assolutamente scambiare qualche primissimo e ancora insufficiente segnale incoraggiante in uno scampato pericolo". I primi segnali positivi, avrebbe sottolineato a quanto viene riferito da chi è presente, sono "frutto delle misure che abbiamo assunto nelle ultime settimane".

Puglia, attesa la decisione sulla zona rossa per province Bat e Foggia approfondimento Covid, ecco i 21 indicatori che assegnano il colore alle regioni Si attende intanto per domani, 20 novembre, una decisione sulla richiesta della Puglia di dichiarare zona rossa per le sole province Bat e Foggia. "Ieri abbiamo dato gli indicatori aggiornati al Ministero", ha spiegato l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, e "domani il Ministro dovrebbe assegnare le nuove zone. "Non tutta la Puglia è ugualmente colpita ed è partita con delle curve epidemiche asincrone", ha aggiunto Lopalco. "L'asincronia delle curve ci ha fatto fare una valutazione tale da suggerire al presidente Michele Emiliano di chiedere al governo di trasformare l'assegnazione della zona non in una valutazione unica per tutta la regione, ma per provincia. Pensiamo che possa essere una valutazione abbastanza equa quella di attribuire delle misure da zona rossa al nord della Puglia e mantenere la zona arancione per il resto della Regione", ha concluso Lopalco.