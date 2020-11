Covid, Conte: "I parametri ci consentono interventi mirati"

"Già al lavoro per ulteriori risorse"

Il premier ha poi assicurato che "il governo è già al lavoro per ulteriori provvedimenti di sostegno e ulteriori risorse". "Ci rendiamo conto - ha aggiunto - che quanto sin qui fatto non è sufficiente". "Dopo la prima battaglia" in primavera "quella che abbiamo di fronte", la seconda ondata, "è una sfida insidiosa che non si può vincere da soli". Per Conte "i privati cittadini, le associazioni di categoria, le istituzioni, "tutti devono fare squadra".