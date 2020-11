Covid, 1 italiano su 6 rifiuterà di vaccinarsi secondo sondaggio Ipsos

Con l’aumentare del numero dei vaccini anti-Covid arrivati alla fase 3 della sperimentazione, sembra sempre più vicino il momento in cui sarà effettivamente possibile ricevere una protezione nei confronti del coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24). Ma gli italiani sono pronti a farsi vaccinare? Secondo i risultati di un recente sondaggio condotto da Ipsos e ripreso dal Corriere della Sera, sembrerebbe di no. Il 16% degli intervistati ha dichiarato di non essere intenzionato a sottoporsi al vaccino se diventerà disponibile nel 2021 e un altro 42% attenderà maggiori informazioni sulla sua efficacia prima di prendere una decisione. Solo un terzo dei partecipanti si è detto pronto a vaccinarsi appena possibile. A preoccupare non è solo l’eventuale efficacia del vaccino, ma anche la sua possibile scarsità: il 58% degli intervistati non crede che le dosi saranno sufficienti per tutti.