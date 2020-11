Il premier, secondo quanto riporta Repubblica, con una videochiamata su WhatsApp dal suo studio di Palazzo Chigi, rivolgendosi alla maggioranza è intervenuto sul caso del commissario per la sanità, dopo la rinuncia di Gaudio e le dimissioni di Cotticelli e di Zuccatelli

"Mi assumo tutta la responsabilità della scelta di Gaudio. Non solo del fatto che la designazione non è andata a buon fine, ma anche delle precedenti nomine". Così Giuseppe Conte, secondo quanto riporta Repubblica, con una videochiamata su WhatsApp dal suo studio di Palazzo Chigi, è intervenuto, rivolgendosi alla maggioranza, sul caos per la nomina del commissario per la sanità in Calabria, dopo la rinuncia all'incarico da parte di Gaudio, che segue le dimissioni di Cotticelli prima e di Zuccatelli poi. Ma il premier ha anche precisato: "Sia per Zuccatelli, che per Gaudio, c'è stato il pieno confronto e la condivisione con tutti i ministri coinvolti".

"Preoccupato e dispiaciuto per non aver trovato una soluzione" leggi anche Sanità Calabria, Gaudio si dimette: "Motivi personali" "Nella mia posizione gestisco tanti dossier - ha aggiunto Conte - non ho la possibilità di incontrare tutti e di effettuare i controlli nel dettaglio. Ma le responsabilità ricadono primariamente su di me, se coinvolgono il governo. Vale per Gaudio, come per Cotticelli. E anche per Zuccatelli, altissimo profilo, che però con quei video e quelle dichiarazioni inappropriate ha aperto una ferita con la comunità calabrese”. E adesso fra il premier e la maggioranza lo scollamento è evidente. Lo ammette, in parte lo stesso premier: "Non parlerei di tensione fortissima, ma di giusta preoccupazione e del forte dispiacere di non aver trovato una soluzione".