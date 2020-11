I fondi del dl sono destinati alle attività chiuse nelle zone rosse e arancioni e derivano da fondi stanziati e non spesi durante l'anno. All’esame la scelta di sospendere le scadenze fiscali di fine novembre e dicembre. Si valuta anche l'ammontare del nuovo scostamento di bilancio, che potrebbe aggirarsi intorno ai 7 miliardi di euro, e che andrà a finanziare un decreto Ristori quater

Arriverà stasera sul tavolo del Consiglio dei ministri il decreto Ristori ter, che potrebbe valere fino a 1,4 miliardi di euro. Il nuovo scostamento di bilancio che il Cdm proporrà al Parlamento andrà invece a finanziare un decreto Ristori quater, che dovrebbe essere varato tra fine novembre e inizio dicembre per continuare a sostenere le attività più colpite dalle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19 ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). Nel vertice di stasera, slittato alle 19, è attesa anche la nomina del nuovo commissario alla Sanità in Calabria .

La sospensione delle scadenze fiscali

Le somme che saranno erogate con il Ristori ter per le attività chiuse nelle zone rosse e arancioni derivano da fondi stanziati e non spesi durante l'anno. Alla base del rinvio del Cdm, che era previsto per questa mattina, ci sarebbe anche la scelta di sospendere le scadenze fiscali di fine novembre e dicembre: si aggiorneranno nelle prossime ore i conti delle coperture necessarie e si valuterà di conseguenza l'ammontare del nuovo scostamento di bilancio.