Mattarella: "Strage Piazza Fontana unì il Paese, lezione permanente"

A 55 anni dalla strage di Piazza Fontana, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito l'importanza di affrontare il passato con onestà. "Aver ricostruito la propria storia, anche laddove essa è più dolorosa, è stata condizione per trasmettere il testimone alle generazioni più giovani", ha dichiarato Mattarella. Il Presidente ha sottolineato il legame indissolubile tra verità e democrazia, affermando che la ricerca della verità è stata fondamentale per superare le ferite della strage e per rafforzare i valori costituzionali.