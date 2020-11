6/13 ©Ansa

COME FUNZIONA IL TEST DEL VENETO - Per dimostrarne la facilità di utilizzo, il presidente del Veneto Luca Zaia si è sottoposto nei giorni scorsi in diretta all'esame. Il tamponcino si infila nel naso - non fino in fondo ma nella prima cavità - si gira per 5 volte in ciascuna narice, poi si inserisce in una provetta con il reagente e viene gettato. Quattro gocce della provetta si versano sulla 'saponetta' e in pochi secondi arriva il risultato: una striscia negativo, due strisce positivo al coronavirus