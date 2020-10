Coronavirus, tamponi: la guida su dove e quando farli

In tutta Italia è possibile prenotare un test molecolare preso varie strutture pubbliche (aeroporti inclusi). Inoltre, in alcune regioni è anche possibile sottoporsi al tampone molecolare nei laboratori privati. In questo secondo caso, il costo del test non è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale

Per individuare i pazienti positivi al coronavirus Sars-CoV-2 sono stati messi a punto dei test specifici. Ne esistono due macro tipologie: quelli di biologia molecolare, effettuati tramite un tampone rinofaringeo, e i test sierologici, che richiedono il prelievo di alcune gocce di sangue. Nel primo caso, l’esame viene eseguito in pochi secondi tramite l’ausilio di un bastoncino con una sorta di cotton-fioc, ma in materiale sintetico, all’estremità: quest’ultimo viene inserito nella bocca (e in questo caso di parla di tampone oro-faringeo) o nel naso (tampone naso-faringeo). Esistono anche i tamponi antigenici rapidi, che permettono di ottenere dei risultati in tempi minori e hanno un costo minore a carico del sistema sanitario. Tuttavia sono un po’ meno precisi di quelli molecolari.

Milano, Laboratorio di microbiologia e virologia, Test sierologici e tamponi per il coronavirus

Dove si eseguono i tamponi? Quanto costano? approfondimento Covid, dal tampone al salivare: quali sono i test a disposizione Con l’aggravarsi dell’emergenza coronavirus, la necessità di sottoporsi al tampone riguarda un numero di persone sempre maggiore. Se fino a qualche mese fa era possibile effettuare il test molecolare solo dopo essere stati contatti dalla Asl, ora la situazione è cambiata: in ogni regione si può prenotarlo presso varie strutture pubbliche (inclusi gli aeroporti). Il costo è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Basilicata, Umbria, Campania, Lazio, Puglia e Trentino-Alto Adige è anche possibile sottoporsi al tampone molecolare nei laboratori privati (se si è privi di sintomi). In questo secondo caso, il costo del test non è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale e può variare dai 60 ai 200 euro. Nel caso di una sintomatologia legata al Covid-19, il tampone può essere effettuato dagli operatori sanitari a domicilio, in seguito a una chiamata del paziente o del medico curante.

Quando è necessario sottoporsi al tampone? Può sottoporsi al tampone molecolare chi presenta dei sintomi tipici dell’infezione da coronavirus (tosse, febbre e difficoltà respiratorie, per esempio) e ha ricevuto la prescrizione del proprio medico o pediatra. Il ministero della Salute spiega che anche “i contatti stretti di casi con infezione da Sars-CoV-2, confermati e identificati dalle autorità sanitarie, potranno effettuare un test antigenico o molecolare al decimo giorno di quarantena (oppure osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso)”. “Nel caso di focolai che coinvolgano strutture ospedaliere, lungodegenze, RSA o altre strutture residenziali per anziani il test va offerto ai residenti e a tutti gli operatori sanitari coinvolti”, prosegue il ministero. Inoltre, il tampone è obbligatorio per i viaggiatori che arrivano in Italia da Belgio, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Repubblica Ceca. Chi ritorna da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso all’Asl e fare il tampone nelle 72 ore precedenti all’arrivo o nelle 48 ore successive. È prevista la possibilità di sottoporsi al tampone direttamente in aeroporto, prenotandosi tramite il portale di riferimento.