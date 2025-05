Health al Congresso AMCLI: il futuro della microbiologia clinica

Al Palacongressi di Rimini il 52° Congresso Nazionale dell’AMCLI - Associazione Microbiologi Clinici Italiani - appuntamento di riferimento per la comunità scientifica italiana. L’evento ha riunito oltre 1.400 professionisti del settore, tra medici, biologi, tecnici e giovani ricercatori, confermandosi come un crocevia fondamentale per il confronto e l’aggiornamento sulle sfide della microbiologia clinica. Health in trasferta a Rimini per il 52° Congresso AMCLI. I temi centrali dell’edizione 2025 hanno spaziato dall’innovazione diagnostica alla gestione dell’antimicrobico resistenza, con un focus particolare sull’integrazione delle nuove tecnologie, come l’Intelligenza Artificiale e il Next Generation Sequencing. Ampio spazio è stato dedicato anche al microbioma, alle infezioni emergenti e ri-emergenti, alle malattie trasmesse da vettori e allo zoonotic spillover, ovvero il passaggio di agenti patogeni dagli animali all’uomo.